Fırtına minareleri yıktı

Çankırı'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı.



Kent merkezinde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar dolayısıyla ağaçlar devrildi, iş yerlerinin dışında bulunan dolaplar ve eşyalarla çöp konteynerleri sürüklendi, bazı apartman dairelerinin camları kırıldı.



Abdulhalik Renda Mahallesi'nde bulunan Bademlik Camisi'nin iki minaresinden biri de rüzgarın etkisiyle devrildi. Minareden kopan parçalar, çevrede bulunan iş yerleri ve araçlara zarar verdi.



ELEKTRİK DE KESİLDİ



Belediye ekipleri, yıkılan minarenin molozlarının kaldırılması için iş makineleriyle çalışma başlattı.



Elektrik kesintisinin de yaşandığı bölgede güvenlik güçleri önlem aldı. Öte yandan minarenin devrilme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.



DİĞER MİNARE DE SALLANIYOR



Minareden kopan parçalar, çevrede bulunan iş yerleri ve araçlara zarar verdi. Belediye ekipleri, yıkılan minarenin molozlarının kaldırılması için iş makineleriyle çalışma başlattı.



Elektrik kesintisinin de yaşandığı bölgede güvenlik güçleri önlem aldı.



Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen "Diğer minarede de sıkıntı var, sallanıyor. Onun için tedbirimizi aldık. Allah korusun, onların üzerine de yıkılabilir" dedi.



MİNARE KÜLAHI PORTAKAL BAHÇESİNE UÇTU



Diğer taraftan Antalya'da da fırtına nedeniyle Serik ilçesi Abdurrahmanlar Mahallesi'ndeki Çıtlıklı Camisi minaresinin külahı yıkılarak, yanındaki portakal bahçesine düştü.



Ekipler, bölgede çalışma başlattı.