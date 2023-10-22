Samanyolu Haber /Politika / Kulis: AKP ile HEDEP arasında 'adı konmamış' görüşme trafiği /22 Ekim 2023 10:04

Kulis: AKP ile HEDEP arasında 'adı konmamış' görüşme trafiği

Gazeteci Sedat Bozkurt, "AKP ile HEDEP arasında adı konmamış, resmi nitelik kazanmamış bir görüşme trafiğinden uzun zamandır söz ediliyor. Bu doğru. Kurumsal temsil görevleri olmayan eski siyasetçiler görüşüyorlar. Bu görüşmelerden de parti yönetimlerini haberdar ediyorlar" iddiasını paylaştı.

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Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, kulislerde AKP ile HEDEP arasında adı konulmamış, resmi nitelik kazanmamış bir görüşme trafiğinden söz edildiğini anlattı.

Kurumsal temsil görevleri olmayan eski siyasetçilerin görüştüğünü ve bundan parti yönetimlerini haberdar ettiklerini dile getiren gazeteci, "Dost sohbeti şeklinde geçmiyor bu görüşmeler edindiğim bilgilere göre. AKP’nin yerel seçim destek modellerine HEDEP’liler; siyasi tutukluların serbest bırakılması, kayyum uygulamasının son bulması ve Öcalan’a tecritin kaldırılması gibi somut taleplerle karşılık veriyorlar" bilgisini verdi.

'DOLAYLI BİR DİYALOG SÖZ KONUSU YANİ'

Bozkurt, HEDEP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın yerel seçimlere yönelik olası ittifakların mümkün olduğunu ama açık yapılması gerektiğini savunduğunu hatırlatarak "Bu görüşmelerde özellikle CHP’nin kazandığı seçim çevrelerinde güçlü adaylarla çıkılması konuşuluyor. AKP ile HEDEP arasında var olan bu görüşmeler 'partileri ayrı 2 eski dostun sohbetleri' muamelesi görse de bu görüşmelerde elde edilen bilgilerin iletildikleri yerler parti yönetimleri. Alınan yanıtlar da aynı yöntemle paylaşılıyor. Dolaylı bir diyalog söz konusu yani" diye yazdı.
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