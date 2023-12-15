Kulis! CHP’de İzmir için sürpriz aday

CHP’de ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden şehirleri için aday gösterilirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi için aday isminin açıklanmaması ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun aylar önce ismini açıkladığı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun listede yer almaması dikkatlerden kaçmadı. Kulislerde Çerçioğlu’nun İzmir için aday gösterileceği iddiaları ortaya çıktı.



CHP’nin dünkü Parti Meclisi toplantısının ardından dördü büyükşehir olmak üzere belirlenen 227 belediye başkan adayının ismi açıklandı.





CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yerel seçimde yeniden aday olacağını “Açıklayacağımız 4 Büyükşehirden 2’si zaten önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel tarafından ilan edilmişti” diyerek duyurdu.





KILIÇDAROĞLU İSMİNİ AÇIKLAMIŞTI

Tele1'de yer alan habere göre açıklanan isimlerin arasında yine Kemal Kılıçdaroğlu’nun aylar önce aday olacağını açıkladığı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yer almaması dikkatlerden kaçmadı. İki il için herhangi bir aday ise açıklanmadı.





ÇERÇİOĞLU İZMİR ADAYI MI?

Tele1.com.tr‘nin edindiği bilgilere göre, kulislerde Aydın Büyükşehir Belediyesi için ismi açıklanmayan Özlem Çerçioğlu’nun İzmir Büyükşehir Belediyesi için aday gösterileceği konuşuluyor. Edinilen bilgilere göre bu adaylık için partinin çekincesinin Aydın Büyükşehir Belediyesi’ni kaybetme ihtimali olduğu ihtimali öne çıkıyor.





Çerçioğlu’nun önceki yerel seçimlerde de İzmir için aday olacağı konuşulmuş, Çerçioğlu bir dönem daha Aydın için çalışmak istediğini söylemişti.





ADAY ANKETLE BELİRLENMEYE ÇALIŞILIYOR

CHP İzmir’de ise aday belirlenmesi için anketlerle isim yoklaması yapılıyor. İzmir için aday gösterilecek olan ismin ocak ayının ortalarında belirlenmiş olması bekleniyor.





İZMİR İÇİN ADAY ADAYLARI KİMLER?

CHP’de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için toplam 9 aday adayı bulunuyor. Mevcut belediye başkanı Tunç Soyer’le birlikte aday adayı olan isimler şöyle:





Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, eski İzmir milletvekilleri Atila Sertel, Musa Çam, Tacettin Bayır, eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, eski Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ve eski CHP’li yönetici Ayhan Baltacı.