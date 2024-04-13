Samanyolu Haber /Politika / Kulis: İYİ Parti'de neler oluyor /13 Nisan 2024 12:47

Kulis: İYİ Parti'de neler oluyor

İYİ Parti’de genel başkan Meral Akşener’i destekleyen ekip 'Akşener'i ikna turlarına başladı. Parti içindeki bir diğer grup ise genel başkanın değişmesi gerektiğini savunuyor.

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İYİ Parti’de 27 Nisan’daki kurultay öncesinde parti içindeki yarışta genel başkan Meral Akşener’i destekleyen ekip ile genel başkanın değişmesi gerektiğini savunan ekip arasında tansiyon yükseldi.

Partinin TBMM Grup Başkanı Koray Aydın ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, önceki gün Akşener’e, “Seçimli olağanüstü kurultay kararının arkasında dur” çağrısını yaparken, Cumhuriyet’te yer alan kulis haberine göre, partide “Akşener’in görevine devam etmesi” gerektiğini savunan ekip ise “Akşener’i ikna turlarına başladı.”

Akşener’in partinin başında kalmasını isteyen ekipte Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ve Muğla Milletvekili ve İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Metin Ergun’un yer aldığı belirtiliyor.

Akşener’in kalmasından milletvekillerinden gelen paylaşımlar üzerine, partide “değişimi” savunan ekipte ise “seçimli olağanüstü kurultayın gerçekleşmemesi durumunda parti teşkilatlarının üyelerinin değişebileceği” endişesi yaşanıyor. Kurultayın iptal edilmesi halinde teşkilatlardaki üye yapısının “Akşener’i destekleyen isimlerden oluşabileceğine” dikkat çekiliyor. “Olağanüstü kurultay gerçekleşmezse, teşkilatlar Akşener’i destekleyen isimlerden oluşur ise demokratik bir kurultaydan söz edilemez” görüşleri dillendiriliyor.
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