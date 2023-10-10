Samanyolu Haber /Politika / Kulis: Bahçeli 'bağımsız' Anayasa çalışmalarından rahatsız /10 Ekim 2023 08:05

Kulis: Bahçeli 'bağımsız' Anayasa çalışmalarından rahatsız

Nuray Babacan, iktidarın yeni Anayasa çalışmasının sadece muhalefette değil, ittifak ortağı MHP’de de 'rahatsız kıpırdanmalara neden olduğu'nu yazdı.

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Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, "Öğrendiğimize göre, Cumhur İttifakı ortağı MHP’de, partinin bu ‘bağımsız’ anayasa çalışmalarından pek mutlu değil. Partinin son Anayasa sempozyumundan rahatsız olmuşlar." kulis bilgisini paylaştı. Babacan, "Oradaki yaklaşım ve anlayış hoşlarına gitmediği gibi, 'Kendilerine bir öneri paketi hazırlayıp verdik, dikkate almadıkları gibi, hiç atıf da yapılmıyor' diye sitem ettikleri belirtiliyor. MHP yönetiminin Cumhurbaşkanlığı’nda hukuk çalışmalarını yapan ekipten ve onların anlayışından pek hoşlanmadığını da aktaralım." diye yazdı.

"Parti içerisinde, 'Bu Anayasa’da ne eksik? Yapacağınız düzenleme nasıl bir eksikliği giderecek’ diye sorsak verilecek yanıt yok' sözleriyle eleştirenler bile var. Muhalefet ise AKP’nin hazırlayacağı Anayasa’ya hiç güvenmediği gibi, konunun ‘gündem saptırma, dikkatleri başka tarafa çekme’ olduğunu düşünüyor." değerlendirmesini yapan Babacan, yazısını şöyle sürdürdü:

"Tek ilginç yaklaşım, cumhurbaşkanlığı seçimini 40 artı 1’e indirme önerisi olur ki, MHP’ye olan ihtiyacı tamamen ortadan kaldıracak böyle bir yaklaşım önce ittifak ortağından vize alamaz. Ayrıca, partide Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini yaratan ekip “Başkanlık sistemi olmaktan çıkar’ diye itiraz ediyor. Sonuçta, olay sadece başörtüsünün olduğu küçük bir pakete kadar gerileyebilir. O da CHP’nin Meclis’e taşıdığı partilerin oylarıyla kabul edilebilir…"
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