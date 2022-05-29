Kulislerde konuşulan iddia: AKP seçim için tarih belirledi!

Erken seçim iddiaları gündemde yer almaya devam ediyor. Son dönemde erken seçim Ankara’nın öne çıkan gündem başlıklarından biri oldu.







“İktidar bu ekonomik tabloda 2022 kışını çıkaramaz, erken seçim olacak” diyenler 6 Kasım 2022'de erken seçim yapılacağını öne sürerken, iktidar cephesi ısrarla “Seçim zamanında olacak” demeyi sürdürüyor. Ancak bahsedilen tarih Haziran 2023 değil. AKP kulislerinde seçimin gelecek yıl nisan ayı sonunda bitecek Ramazanın ardından mayıs ayında yapılacağı belirtiliyor.





"AÇLIK NOKTASINDA BİR DURUM YOK"

Gazete Duvar'ın haberine göre; Meclis kulislerinde ekonomik zorluklarla ilgili değerlendirme yapan AKP'li bir yönetici, “Tamam sorun var ama açlık noktasında bir durum yok. Yazın gelmesi ile meyve sebze fiyatları düşmeye başladı. Tüketim ürünlerine baktığımızda tek düşüş süt ve süt ürünlerinde görünüyor. Bunun dışında ciddi düşüş yok. Bakın sanayinin çarkları dönüyor, üretim sürüyor. İhracat yüksek. İşsizlik rakamlarında ciddi artış yok. Alım gücünü artırmaya dönük adımlar atıldı, devamı da gelecektir. Bir de fırsatçılığa karşı denetimi artırmamız gerek. Zamanla bunlar çözülecek” diyor.



