Samanyolu Haber /Gündem / Twitter kullananlar dikkat: 'Yakın Arkadaşlar' geldi /29 Mayıs 2022 10:28

Twitter kullananlar dikkat: 'Yakın Arkadaşlar' geldi

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından Twitter, uzun süredir kullanıcılarının beklediği ve Instagram’ın Yakın Arkadaşlar özelliğine benzeyen özelliği test ediyordu. Platform, 'Twitter Circle' isimli özelliğini kullanıma sundu.

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Twitter Circle isimli özellik sayesinde tweet’lerinizi görecek kullanıcıları seçmek artık mümkün.

ShiftDelete'in haberine göre; ilk olarak mayıs ayının başında ortaya çıkan Twitter Circle, herkesin görmesini istemediğiniz (veya sadece belirli kullanıcıların görmesini istediğiniz) tweetler paylaşmanızı mümkün kılıyor. Instagram’ın Yakın Arkadaşlar özelliğine benzeyen bu yenilik, nihayet geniş çapta kullanıcıya yayılmaya başlamış gibi görünüyor.

ÖZELLİK HENÜZ HERKESE AÇILMADI
Şu anda hangi kullanıcıların Twitter Circle özelliğini aldığı bilinmiyor. Aslında yenilik; iOS, Android veya web fark etmeksizin karışık bir şekilde genişliyor. Bundan dolayı da özelliği kullanıp kullanamayacağınızı kontrol etmek için Twitter uygulamanızı güncellemelisiniz.

Twitter uygulamanızı güncelledikten sonra tweet paylaşma kısmına gelin. Tweet yazma kısmının üst bölümünde “Herkese açık” olarak seçilen bir açılır menü göreceksiniz. Bu menüye tıkladıktan sonra -eğer özellik size sunulmuşsa- Circle’ı seçebilir ve ardından tweet’i görecek kullanıcıları belirleyebilirsiniz.

Twitter Circle henüz küresel olarak kullanıma açılmadığı için yetenekleri de tam olarak bilinmiyor. Ancak bugüne kadar gelen bilgilere göre, sizi takip edip etmemesi fark etmeksizin Circle’a 150 kullanıcıya kadar ekleme yapabilirsiniz. Ayrıca her tweet için ayrı olarak kullanıcı ekleyip çıkartabilirsiniz.

Ek olarak Twitter Circle’a eklediğiniz kullanıcıların bunu bileceğini de belirtelim. Twitter, paylaştığınız tweet’in hemen altında “Yalnızca Twitter Circle’daki kullanıcılar bu tweet’i görebilir” bilgilendirmesinde bulunacak.

Circle ile paylaşılan tweet’ler, beğeni ve yoruma açık olsa da retweet edilemiyor. Fakat kullanıcıların ekran görüntüsünü alabileceğini veya tweet’leri indirebileceğini unutmamak lazım. Ayrıca Twitter topluluk yönergelerine uyulması gerek.
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