İddia: 'Bakan Nebati, Erdoğan’dan esaslı bir fırça yemiş; gün sayıyor olabilir'

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ‘esaslı’ bir fırça yediğini yazdı. Bakanın son günlerde kameraların karşısına çıkmamasına dikkat çeken Takan, köşesinde, “Sağlam kaynaklardan öğrendim ki; bakan Nebati, saray divanında Tayyip Erdoğan’dan esaslı bir fırça yemiş.” ifadelerini kullandı.







Ahmet Takan’ın yazısının ilgili bölümü şöyle: “Gözlerinden parıltılar saçarak ekonomiyi düzeltemeye uğraş veren Maliye Bakanı Nureddin Nebati bugünlerde ortalıklarda pek görünmüyor, sesi sedası da pek çıkmıyor… Saray tarafına sordum. Sağlam kaynaklardan öğrendim ki; bakan Nebati, saray divanında Tayyip Erdoğan’dan esaslı bir fırça yemiş. Tayyip Erdoğan’ın çok asabi bir şekilde herkesin önünde Nebati’ye attığı fırça şöyle anlatıldı: Bu göreve getirdik ekonomiyi düzelt diye. Düzeltmek bir tarafa bir arpa boyu yol gidemedin.”