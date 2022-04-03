Samanyolu Haber /Gündem / Kulisleri hareketlendiren haber: Şirketler seçim hazırlıkları için Erdoğan'a özel sunum yaptı /03 Nisan 2022 13:34

Kulisleri hareketlendiren haber: Şirketler seçim hazırlıkları için Erdoğan'a özel sunum yaptı

Yüksek Seçim Kurulu'ndaki ihalelerin ardından AKP'nin yeni seçim hamlesi ortaya çıktı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iki şirketin sunum yaptığı iddia edildi.

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Erken seçim iddialarının yanı sıra iki şirketşin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçim kampanyası için sunum yaptığı iddia edildi. 

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, AKP, seçimler için hazırlıklara başladı.

2018 seçimlerinden itibaren seçim stratejileri, kampanyalar ve kamuoyu yoklamaları konusunda kurumsal olarak herhangi bir şirketle çalışmayan AKP'nin, önümüzdeki seçimler için iki yeni şirketle görüşmeler yürüttüğü belirtildi. 

ERDOĞAN SEÇİMİ KIRILMA NOKTASI OLARAK GÖRÜYOR
Haberde, Erdoğan’ın yapılan sunumları beğendiği ve yakın zamanda bu iki şirketle anlaşma yapılacağı belirtilirken AKP yönetimi ve Erdoğan, 2023 seçimlerini ‘bir yol ayrımı ve kırılma noktası’ olarak gördüğü ifade edildi.

ASGARİ ÜCRET, EYT, 3600 EK GÖSTERGE
AKP kurmayları, kendilerine oy verenlerin yüzde 70’ten fazlasının dar gelirliler olduğuna dikkat çekerek 2022 yılı sonundan itibaren asgari ücret, EYT, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, emekli maaşları gibi sıkıntılı alanlar konusunda bütün imkânların zorlanacağını dile getiriyor.
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