Kulüpler Birliği 'küme düşme' kararını verdi

"TFF 1. Lig'den gelen takımlar olmadan gelecek sezon için kararlar almak mümkün değil" diyen Sepil, "Hatayspor ve Erzurumspor başkanları da toplantıda yer aldı. Ancak Süper Lig'e yükselecek üçüncü takım belli olmadan yeni sezon için kararlar almamız mümkün değil. Aramıza katılacak yeni takımdan sonra yine toplantı yapacağız" ifadesini kullandı.







Pandemi sürecinde yedi kulüp, küme düşme olmasın diye başvuru yapmıştı.Koronavirüs salgınının damga vurduğu sezon sonunda Ankaragücü, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor küme düşen takımlar olmuştu.





Hürriyet'in aktardığına göre Sepil, özellikle düşen üç takımın, tekrar konuyu gündeme getirdiklerini belirterek, "Kulüplerin tamamı, müracaat eden kulüplerle aynı görüştü. TFF'ye bu konuda tavsiye kararında bulunacağız" açıklaması yaptı.Toplantıda, kulüplerin tamamının küme düşmenin kaldırılması konusunda ortak görüşte birleştiklerini kaydeden Kulüpler Birliği Başkanı, "TFF'ye küme düşmenin kaldırılması yönünde tavsiye kararında bulunacağız. 18 kulübün tamamı, hatta Hatayspor ve Erzurumspor'la birlikte 20 kulübün ortak kararıdır bu" ifadesini kullandı ve ekledi:





"Kulüplere bir kayıp olmadan ileride 20 takımlı bir ligin oynanabileceği bir sistem kurup, pandemiden ekonomik sorun gören takımların da görmemesinin sağlanabileceğini düşünüyoruz. Benzerleri Avrupa'da var. Tavsiye kararını federasyona ileteceğiz. TFF ile Digiturk arasında yapılacak toplantıların tamamında, bugün yeni kurulan bir İcra Kurulu’nun da kesinlikle yer almasını istiyoruz."





Süper Lig'e çıkacak olan son takım, TFF 1. Lig’de Play-Off finalinde perşembe günü oynanacak Fatih Karagümrük-Adana Demirspor maçının galibi olacak.Adana Demirspor, eşleştiği Fatih Karagümrük’ü yenerek çeyrek asırlık Süper Lig hasretini noktalamak istiyor.





En son 1994- 1995 sezonunda Süper Lig’de mücadele eden Mavi-Lacivertliler, çeyrek asırlık süreçte 5. kez kaldığı Play-Off’ta bu defa mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.