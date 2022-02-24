Samanyolu Haber /Gündem / Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları sona erecek /24 Şubat 2022 17:19

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları sona erecek

AKP Hükumetinin doları düşürmek için başlattığı kur korumalı TL mevduat sistemine sınır getirildi. Resmi Gazetede yayımlanan karara göre hesaplar 90 günden kısa, 370 günden uzun olmayacak. Hazine destekli hesap açmak isteyenlere 31 Aralık 2022 son tarih olarak belirlendi.

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Aralık 2021’de başlatılan Kur Korumalı Mevduat hesaplarıyla ilgili Resmi Gazete’de “Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Karar” yayımlandı.

Yayımlanan kararla KKM hesapları 90 günden kısa, 370 günden uzun olmayacak ve 21 Aralık 2021 ile 31 Aralık 2022’ye kadar açılan hesaplar destekten yararlanabilecek.

HAZİNE GARANTİLİ FAİZ SİSTEMİ
Hesaplara uygulanacak asgari faiz oranı politika faizinden düşük olamayacak fakat TCMB politika faizinden düşük olmamak üzere yeni asgari faiz oranı belirleyebilecek ve azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en ez 300 baz puan üzerinde olacak.

HESABI ÖNCE KAPATANLARA ÖDEME YOK
Vade sonunda kurun vade başındakinden düşük olması halinde TCMB tarafından kur farkı ödemesi yapılmayacak. Yüksek olması halinde ise kur farkı üzerinden hesaplanan tutar faiz/kar payından düşülerek Merkez Bankası tarafından destek hesabına aktarılacak.

Hesabın vadesinden önce kapatılması durumunda ilgili tarihteki kur, vade başı kurdan yüksek olduğu takdirde kur farkı ödemesi farkına ilişkin ödeme yapılmayacak.

21 Aralık 2021 tarihinden bu yana sistemde biriken para 450 milyar lirayı aştı. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 648 milyar lira hedefi koymuştu.
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