Samanyolu Haber /Gündem / Rusya: Ukrayna'ya ait helikopter ve 4 Bayraktar İHA düşürdük /24 Şubat 2022 16:49

Rusya: Ukrayna'ya ait helikopter ve 4 Bayraktar İHA düşürdük

Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a başlattığı operasyon sürüyor. Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya ile diplomatik ilişkileri kesti. Rusya, Ukrayna kentlerine saldırı düzenlenmediğini vurguladı. Putin büyük şirket başkanlarıyla görüşecek. NATO'nun asker yollama planı yok. Rusya Savunma Bakanlığı, 4 Bayraktar İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

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Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Kiev güçleri arasındaki gerginliğin cuma günü daha da tırmanması ve Rusya'nın bu cumhuriyetleri tanımasının ardından Donetsk ve Lugansk liderleri dün akşam Kiev'in saldırganlığını püskürtmek için Rusya'dan yardım talep etti.

Rusya lideri Vladimir Putin de bu sabah yaptığı ulusa sesleniş konuşmasıyla Donbass'a askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. "Rusya'nın NATO'nun genişletilmemesi konusunda bir uzlaşmaya varma girişimleri boşa çıkarıldı. İttifakın genişlemesiyle birlikte durum daha tehlikeli hale geliyor. Artık buna sessiz kalamayız" ifadelerini kullanan Putin, Ukrayna askerleri ve halkına da seslendi.

ABD, AB ve İngiltere başta olmak üzere Batılı ülkeler, 'Ukrayna'nın egemenliğini ihlal ettiği' iddiasıyla Rusya'ya yaptırım açıklamaya devam ediyor.
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