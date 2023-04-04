Kura'n Hizmetinde Bir Ömür : Prof.Dr. Suat Yıldırım

Prof. Dr. Suat Yıldırım gibi bir ilim insanının hayatı, çalışmaları ve yetiştirdiği pek çok talebesiyle tarihe not düşülmesi için önemli bir eser yayınlandı.





Prof. Dr. Muhittin Akgül ile İsmail Albayrak editörlüğündeki kitapta Prof. Dr. Yıldırım'ın hayatından ve düşüncesinden ip uçlarını gözler önüne seriyor.





Uzun yıllar ömrünü geçirdiği ülkesinde, binlerce lisans talebesi ve yüzlerce mastır ve doktora öğrencisi yetiştiren Yıldırm'ı anlatan kitabın tanıtım yazısında önemli tespitler yer aldı









İşte kitabın tanıtım yazısından yer alan önemli bilgiler :









Makaleler, bir taraftan Hocamızın bir döneme damgasını vuran ilk şahitlerin kaleminden şahsi ve ailevi hayatından kareler sunarken, diğer taraftan da çok kıymetli çalışmaları ışığında önemli analizler yapmaktadır. Bu çerçevede eser, Hocamızın yıllarını verdiği tefsir ve meal kültürümüze yaptığı çok önemli katkılardan,





Dinler arası diyalog ve Hıristiyanlıkla ilgili değerlendirmelerine kadar farklı konuları yine kendi eserleri bağlamında işlemektedir. Pek çok alanda ilklerden oluşan Hocamızın bu çalışmalarının ele alındığı bu eserin, Hocamızın yarım asrı geçen Kur’an ve tefsir hizmetini tam yansıttığı kanaatinde değiliz. Bir başlangıç olarak bu çalışmanın, Hocaların Hocası muhterem Prof. Dr. Suat Yıldırım’ın ilmi kişiliğini tanıtma adına mütevazı bir katkı olarak değerlendirilmesini ümit ediyoruz.





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Elinizdeki bu eser, ömrünü Kur’an ve İslam hizmetine adamış değerli akademisyen, mütefekkir, aksiyon insanı Prof. Dr. Suat Yıldırım Beyefendi’nin şahsi ve ilmi kimliğiyle ilgili makalelerden oluşmaktadır. Oldukça gecikmiş bu çalışmada, hem hocamızı yakından tanıyan hem de alanında uzman kişiler tarafından ele alınan dokuz makale vardır.