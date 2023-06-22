Samanyolu Haber /Gündem / Kurban fiyatları da patladı: Büyükbaş yüzde 140, küçükbaşta yüzde 104 arttı /22 Haziran 2023 08:47

Kurban fiyatları da patladı: Büyükbaş yüzde 140, küçükbaşta yüzde 104 arttı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kurban fiyatlarındaki değişime dair bilgi verdi. Büyükbaş kurbanlık fiyatları 84 bin TL'den başlıyor.

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Bayraktar, ülke ortalamasına göre büyükbaş hayvanların canlı kilogramının fiyatı 147 lira 7 kuruş, küçükbaş fiyatının ise 129 lira 62 kuruş olduğunu kaydetti.

"Geçen yıla göre büyükbaşta yüzde 140.5, küçükbaşta yüzde 103.9 artış var" diyen Bayraktar, ortalama kilo fiyatın büyükbaşta 61 liradan 147 lira, küçükbaşta 64 liradan 130 liraya yükseldiğini kaydetti.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, "Başta yem olmak üzere işçilik, veteriner, ilaç, elektrik, nakliye vb. gibi masraflardaki artışlar kurbanlık fiyatlarını etkiledi” ifadesini kullandı.
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