Uçakta şırdan yediği için kara listeye alındı: Bence biraz abarttılar

Şırdancı Mehmet olarak tanınan Mehmet Sur, 15 Haziran günü THY'ye ait uçakla İstanbul'dan Gaziantep'e gitti. Uçuş esnasında yemek servisinin yapılmasının ardından Sur, tişörtünün içinden çıkardığı şırdanı yedi.



Bu anları cep telefon ile kaydeden ve sosyal medya hesabından paylaşan Sur tartışmalara neden oldu. Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından harekete geçen havayolu şirketi yolcunun marka değerini zedelediği gerekçesiyle Mehmet Sur'u kara listeye aldı. Sur, 6 ay boyunca THY'den bilet satın alamayacak.



Patronlar Dünyası'ndan Eda Aktürk'e konuşan Mehmet Sur, "Uçakta normalde videolar çekiyorum, şırdanı business'ta yiyeyim dedim. Türk Hava Yolları'nı zedeleyecek, bir insanı zedeleyecek, bir yolcuyu rahatsız edecek bir hareket yapmadım. İki koltuk, benimle şoförüme aitti.



Hiçbir yolcu hakkına zarar vermeden, yanımdaki yolculardan izin aldıktan sonra şırdanımı aldım yedim. Şırdan da normalde çantanın içinde poşette kendi kutusundaydı. Orada da espri yapayım diye öyle yaptım.



İnsanlar biliyorsun tiyatro her şekilde oluyor yani, filmlere bak, tiyatrolara bak, şarkı söyleyenlere bak. Her zaman bir mizah var. O da benim mizahımdır. Biliyorsun mizahlar yapıyorum, limonlar sıkıyorum insanlara. İnsanlar keyif alıyor diye böyle bir şey yaptım. Bence bu kadar gündem olmasına gerek yoktu, bence biraz abarttılar" dedi.



Sur şöyle devam etti: "Ben sabah bir bana insanlar attı bana 6 ay ceza yemişsin. Dedim ki yemişsek biz de başımın üstüne binmeyiz uçağa arabayla gideriz yolculuğumuza. Başka firmayı kullanırız, bütün cezamız bitti mi yine THY ile devam edeceğiz.



Ama itiraz edeceğim avukat aracılığıyla THY'ye. Onların yemeğini de yedim, kötülemedim. Böyle bir espri yaptım, kimsenin hakkını ihlal etmedim. Benim görüşüm bu cezayı almamam lazımdı, ama demek ki zor durumda kaldılar sosyal medyadaki tepkiler yüzünden."