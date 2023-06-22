Samanyolu Haber /Gündem / Uçakta şırdan yediği için kara listeye alındı: Bence biraz abarttılar /22 Haziran 2023 08:41

Uçakta şırdan yediği için kara listeye alındı: Bence biraz abarttılar

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Gaziantep seferini yapan uçağında çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan "Şırdancı Mehmet" olarak tanınan Mehmet Sur kara listeye alındı. Sur, ''THY'yi zedeleyecek bir şey yapmadım, mizah olsun diye o videoyu çektik. İtiraz edeceğim'' dedi.

SHABER3.COM

Şırdancı Mehmet olarak tanınan Mehmet Sur, 15 Haziran günü THY'ye ait uçakla İstanbul'dan Gaziantep'e gitti. Uçuş esnasında yemek servisinin yapılmasının ardından Sur, tişörtünün içinden çıkardığı şırdanı yedi.

Bu anları cep telefon ile kaydeden ve sosyal medya hesabından paylaşan Sur tartışmalara neden oldu. Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından harekete geçen havayolu şirketi yolcunun marka değerini zedelediği gerekçesiyle Mehmet Sur'u kara listeye aldı. Sur, 6 ay boyunca THY'den bilet satın alamayacak.

Patronlar Dünyası'ndan Eda Aktürk'e konuşan Mehmet Sur, "Uçakta normalde videolar çekiyorum, şırdanı business'ta yiyeyim dedim. Türk Hava Yolları'nı zedeleyecek, bir insanı zedeleyecek, bir yolcuyu rahatsız edecek bir hareket yapmadım. İki koltuk, benimle şoförüme aitti.

Hiçbir yolcu hakkına zarar vermeden, yanımdaki yolculardan izin aldıktan sonra şırdanımı aldım yedim. Şırdan da normalde çantanın içinde poşette kendi kutusundaydı. Orada da espri yapayım diye öyle yaptım.

İnsanlar biliyorsun tiyatro her şekilde oluyor yani, filmlere bak, tiyatrolara bak, şarkı söyleyenlere bak. Her zaman bir mizah var. O da benim mizahımdır. Biliyorsun mizahlar yapıyorum, limonlar sıkıyorum insanlara. İnsanlar keyif alıyor diye böyle bir şey yaptım. Bence bu kadar gündem olmasına gerek yoktu, bence biraz abarttılar" dedi.

Sur şöyle devam etti: "Ben sabah bir bana insanlar attı bana 6 ay ceza yemişsin. Dedim ki yemişsek biz de başımın üstüne binmeyiz uçağa arabayla gideriz yolculuğumuza. Başka firmayı kullanırız, bütün cezamız bitti mi yine THY ile devam edeceğiz.

Ama itiraz edeceğim avukat aracılığıyla THY'ye. Onların yemeğini de yedim, kötülemedim. Böyle bir espri yaptım, kimsenin hakkını ihlal etmedim. Benim görüşüm bu cezayı almamam lazımdı, ama demek ki zor durumda kaldılar sosyal medyadaki tepkiler yüzünden."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Uçakta şırdan yediği için kara listeye alındı: Bence... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:23:40