Yargıtay'dan TBMM Başkanı'na Can Atalay ziyareti

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ın tutukluluk hali devam ediyor. Mazbatasını alan, hatta Meclis İnsan Hakları Komisyonu'na üye seçilen Atalay'ın tahliyesi için gözler Yargıtay'ın vereceği kararda. Atalay'ın tutukluluğuyla ilgili bir Yargıtay heyetinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret ettiği öğrenildi. Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre , 14 Mayıs'taki seçimlerde Hatay'dan seçilerek TBMM'ye girmeye hak kazanan Atalay, Gezi davasında verilen 18 yıl hapis cezası nedeniyle 25 Nisan 2022'de tutuklandı. Tutukluluğunun 384. gününde milletvekili seçilen Atalay, avukatları aracılığıyla mazbatasını aldı ancak TBMM'deki yemin törenine katılamadı.Can Atalay'ın milletvekili seçilmesinin üzerinden 39 gün geçti ancak henüz tahliyesi ya da tutukluluğunun devamıyla ilgili bir karar verilmedi. Atalay'ın tutuklu olduğu Gezi davasında, dosya Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde.Yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bir Yargıtay Birinci Başkanvekili ve dosyanın bulunduğu 3. Ceza Dairesi üyelerinden oluşan heyet, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret ederek Atalay'ın tutukluluk haliyle ilgili görüştü.Kurtulmuş'a yapılan ziyaretin ardından, Atalay'un durumuyla ilgili son değerlendirmelerin yapıldığı ve karar aşamasına gelindiği belirtiliyor.Gezi davasında 18 yıl hapis cezası verilerek 25 Nisan 2022'de tutuklanan avukat Can Atalay, TİP'ten milletvekili seçildi. Milletvekili mazbatasını da alan Atalay'ın avukatları, Anayasa'nın 83. maddesine dayanarak tahliye başvurusu yaptı. Maddede şu ifadeler yer alıyor: "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında, seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır; üyelik süresince zamanaşımı işlemez."Tahliye başvurusu yapılan maddede, tek istisna ise Anayasa'nın 14. maddesi. Bu maddede yer alan "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz" hükmünü içeren bir suç işlenmesi halinde dokunulmazlık hakkı kullanılamıyor.TİP'ten milletvekili seçilen Can Atalay, yargılandığı Gezi Davası'nda, Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesinde yer alan "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İstinaf mahkemesinin de onadığı bu karar Yargıtay aşamasında. Yani Atalay hakkında kesinleşmiş bir hüküm yok.Cumhuriyet davasında bozma kararı veren Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun bozma gerekçelerinden biri de davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet Şık'ın milletvekili seçilmiş olmasına rağmen hakkındaki cezanın onanmasıydı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, "terör örgütüne üye olma" suçunu işlediği gerekçesiyle hapis cezası verilen Şık'ın milletvekili seçilmesi nedeniyle anayasanın 83. maddesinde yer alan yasama dokunulmazlığı hakkını kazandığına vurgu yapıyordu.