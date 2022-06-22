Samanyolu Haber /Ekonomi / Kurtulmuş asgari ücrete zam oranını açıkladı /22 Haziran 2022 22:58

Kurtulmuş asgari ücrete zam oranını açıkladı

Bir süredir oluşan asgari ücrete zam beklentisi konusunda açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un zam konusunda oran verdiği aktarıldı.

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Asgari ücrete sene başında yapılan zam enflasyon karşısında erirken, oluşan yeni zam beklentisi de sürüyor.

Bu kapsamda bir açıklamada bulunan AKP Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un zam konusunda oran verdiği aktarıldı.
cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre AKP Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk TV'de Serap Belet, Kürşad Oğuz ve Kemal Öztürk’ün gündeme dair sorularını yanıtladı.

Kurtulmuş, "Temmuz ayında işçi emeklilerimizin de dahil olmak üzere. Öyle zannediyorum ki yüzde 40'lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek. Aynı şekilde asgari ücrete de bir dokunuş gerçekleştirilecek. Enflasyonun orta vadede düşürülmesi için atılacak adımlar var" dedi.

Vatandaşımızın gündeminde ne varsa, çarşı, pazarda hangi konu konuşuluyorsa bu konu hükümetin masasındadır. Çözerken de afaki şekilde değil eldeki imkanlar çerçevesinde, vatandaşlarımızın beklentilerine göre çözmek hükümetin siyasi önceliğidir. Memur emeklileri dahil olmak üzere enflasyon farkını üstüne koyarak yüzde 40 civarında bir artışın, biraz eksik, biraz fazla olabilir. Bunlar çalışıyor. Milletimiz 'adil oldu' diyecek bir sonucu inşallah Temmuz'u görecek. Burada ek zam talebi olduğu zaman bütün kamu görevlilerine tabii ki kapsayacaktır."
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