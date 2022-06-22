Ülke ekonomisinin çöktüğü açıklandı

Koronavirüs ve sonrasında da patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde ekonomik darboğazlar yaşanırken bu durumdan en çok etkilenen devletlerden birisi de güney Asya ülkelerinden Sri Lanka oldu.





Özellikle akaryakıt sıkıntısının büyük darbe vurduğu ülke ekonomisinin çöktüğünün ise başbakan tarafından açıklandığı belirtildi.







Evrensel'de yer alan habere göre Sri Lanka'da ekonomi çöktü. Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe, ülke ekonomisinin çöktüğünü ve petrol ithalatı için bile ödeme yapamadıklarını açıkladı. Wickremesinghe, "Petrol ithalatı için bile ödeme yapamıyoruz." dedi. Sri Lanka'da ekonomi çöktü. Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe, ülke ekonomisinin çöktüğünü ve petrol ithalatı için bile ödeme yapamadıklarını açıkladı. Wickremesinghe, "Petrol ithalatı için bile ödeme yapamıyoruz." dedi.

Güney Asya’da bir ada ülkesi olan 22 milyon nüfuslu Sri Lanka’da ekonomik krizin derinleşmesiyle 16 Mart’ta protestolar başlamıştı. Kitlesel protestolar nedeniyle başkent Kolombo’da sokağa çıkma yasağının ardından Devlet Başkanı Rajapaksa tarafından OHAL ilan edilmişti.Borçlarını ödeyemeyen hükümet nedeniyle ithal ürünler bulunamıyor, saatlerce süren elektrik kesintileri yaşanıyor. Halk, Rajapaksa yönetiminin döviz rezervlerinin erimesine, temel gıda fiyatlarının artmasına neden olduğunu söylüyor. Ülke tarihindeki en derin ekonomik krizi yaşayan Sri Lanka halkı, yemek pişirmek için gaz, ilaç, yakıt ve süt gibi temel gıda maddelerini bulamıyor. Hastaneler elektrik kesintilerinde yedek görevi gören jeneratörleri çalıştıracak yakıtları olmadığı için ameliyatları iptal ediyor.Hükümetin geçen yıl organik tarıma başlama kararının, çiftçileri hazırlamadan tüm kimyasal gübrelerin yasaklanması, fiyatların ve gıda kıtlığının artmasına neden olduğu belirtiliyor.