Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'ın başkentinde oynanması planlanan Süper Kupa finalinin takımların sahaya pankart ve Atatürk tişörtüyle çıkma isteğinin reddedilmesi nedeniyle iptal edilmesinin yankıları sürüyor.







Cumhuriyetin 100. yılının kutlandığı bir dönemde maç için Riyad'ın tercih edilmesi zaten başından bu yana tartışma konusuydu. Maç günü yaşananlar, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Rasim Ozan Kütahyalı'nın da gündemindeydi.





'FUTBOL YÖNETİCİLERİNE VE YORUMCULARA OPERASYON YOLDA'



Kütahyalı yaşananlarla ilgili olarak kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabında yaptığı paylaşımda "Devlet'in sahtekarlık yapan futbol yöneticilerine adli operasyon yapacağı yetkililerce açıkça söyleniyor" ifadesini kullandı.





Kütahyalı ayrıca "Fakat bu adli operasyonun dün 'Geri dönün, maçı oynamayın' diye gaza gelip coşan futbol yorumcularını da kapsayacağı da ifade ediliyor ki bu bence yanlış olur" yorumunda da bulundu.



