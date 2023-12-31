İddia: Erdoğan ikna edemedi, Erbakan'ın adayları bile hazır

Parlamento seçimlerine AKP'yle iş birliği yaparak giren ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) beş milletvekiliyle temsil edilmeye hak kazanan Yeniden Refah Partisi, 31 Mart öncesi dikkat çeken adımlar atıyor.







Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Recep Tayyip Erdoğan için oy çağrısında bulunan partinin, yerel yönetimler için kurulacak sandık öncesi AKP'yle pazarlığa oturduğu ve kimi bölgelerde kendi adaylarına destek istediği öne sürülüyordu.





Bu kapsamda Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, İstanbul, Ankara ve İzmir'le sınırlı bir iş birliği yapılabileceğini şu şerhi düşerek duyurmuştu:





"Eğer ki bizimle işbirliği yapmak isteyen siyasi partiler eşit ve adil koşullarda, dengeli bir işbirliği teklifinde bulunacak olurlarsa Yeniden Refah Partisi olarak eşit ve adil koşullarda, dengeli bir işbirliğinin içerisinde yer almaya hazır olduğumuzu, Ankara, İstanbul, İzmir illeriyle sınırlı olmak kaydıyla ifade ettik.





Ama işbirliği teklifi Yeniden Refah Partisi'nin gücünü görmezden gelmek, önemsememek, eksik ya da küçük görmek şeklinde tezahür edecek olursa en baştan açıkladığımız gibi kendi adaylarımızla, tüm illerde kendi logomuzla yarışma kararlılığımızın da arkasındayız."





(...) AK Parti ya da başka bir partinin, Yeniden Refah Partisi'yle ittifak söz konusu olduğunda eşit, adil, dengeli tekliflerle bize gelmelerini kendilerine öneriyoruz. Belediye başkanlığı için destek bekleyenlerin, belediye başkanlığı için destek vermeyi kabullenerek, benimseyerek bu görüşmelere devam etmeleri gerektiğini idrak etmelerinde fayda var."







'ERDOĞAN YENİDEN REFAH'I İKNA EDEMEDİ'

Partilerin yerel seçimler için çalışmaları sürerken, AKP - Yeniden Refah cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt'un aktardığına göre "Erdoğan Yeniden Refah Partisi’ni (YRP) ikna edemedi. Bütçesine hayır oyu vermelerine de hayli kızmış."





"Seçimler için kritik önemde olmaları nedeniyle bu kızgınlığını dile getiremiyor. Ama bir köşeye yazmıştır" ifadesini kullanan gazeteci, yazısının devamında şu bilgileri verdi:





"YRP de Cumhur İttifakı meselesine çok takılmıyor. Yol haritasını hazırladı. 5 Ocak ile 10 Ocak arasında Ankara ve İstanbul adaylarını açıklayacaklar. İstanbul adayları Mehmet Altınöz, Ankara için eski bakan Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç düşünülüyor. İstanbul’daki Millî Görüş potansiyeli, Ankara’da ise milliyetçi aday çokluğu muhafazakâr adayın olmaması YRP’nin en önemli avantajı."