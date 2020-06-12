Samanyolu Haber /Gündem / Kuytul'dan suskunlara: Memleket sizin yüzünüzden batacak, çıkın da konuşun /12 Haziran 2020 13:02

Kuytul'dan suskunlara: Memleket sizin yüzünüzden batacak, çıkın da konuşun

Ahmet Davutoğlu'nun Doğu Perinçek'in devleti kendisinin yönettiğine dair açıklamalarına tepki göstermesine Alparslan Kuytul bazı hatırlatmalarda bulunarak cevap verdi.

Kuytul'dan suskun siyasetçilere: Memleket sizin yüzünüzden batacak, çıkın da konuşun

Tefsir dersi sonrası konuşan kapatılan Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, "bu uyarıyı ben mahkemede söyledim yani 8-10 ay önce bunları ben söylediğimde bunlar konuşmuyorlardı. Ne Ahmet Davutoğlu, ne Şamil Tayyar bekliyorlar aman başımıza bir şey gelir korkusuyla konuşmuyorlar. Belki de biraz hükümetle Perinçek'in arası açıldı. Ha şimdi konuşabiliriz diyorlar sürekli böyle bir iğrendiğim bir siyaset yapıyorlar iğreniyorum ben bu siyasetten doğruya doğru konuşun konuşun memleket sizin yüzünüzden batacak ha memleketi batıracaksınız korkaklığınız yüzünden konuşmayanlarınıza söylüyorum" dedi 
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Kuytul'dan suskun siyasetçilere: Memleket sizin yüzünüzden batacak, çıkın da konuşun

Kuytul'dan suskun siyasetçilere: Memleket sizin yüzünüzden batacak, çıkın da konuşun

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