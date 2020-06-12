Samanyolu Haber /Ekonomi / 300 yıl sonra bir ilk! /12 Haziran 2020 12:54

300 yıl sonra bir ilk!

Koronavirüs salgını ile boğuşan İngiltere'de ekonomi nisanda yıllık yüzde 20,4 ile rekor seviyede daraldı.

SHABER3.COM

Koronavirüs'ün etkisini kontrol altına almak için işletmelerin kapatıldığı ve çalışanların karantinada kaldığı nisanda yüzde 20,4 daralan İngiltere'de işsizlik artıyor.

Mart ayında görülen yüzde 5.8'lik küçülmeyi takip eden sert daralma, resesyondan hayatta kalmaya çalışan sektörlere yönelik tedbirlerin gevşetilmesine dair baskıyı artıracak.

İngiltere ekonomisi yılın ilk üç aylık döneminde yüzde 10,4 daraldı. Veriler Başbakan Boris Johnson için hassas bir döneme denk geldi. Johnson yönetimi, salgının başından beri kritik hatalar yaptığı gerekçesiyle siyasilerin ve bilim adamlarının açık eleştirilerine hedef olmuştu.

300 YILDAN BERİ BİR İLK!

Avrupa'da en yüksek can kaybını kaydeden İngiltere, aynı zamanda en ağır ekonomik faturayı ödedi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), ülkenin 2020'de gelişmiş dünyanın en sert resesyonlarından biriyle karşı karşıya olduğu ikazında bulunmuştu. 

İngiltere ekonomisi 300 yıldan fazla bir sürenin en sert küçülmesini yaşadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 300 yıl sonra bir ilk! Sonraki Haber >>

Kuytul'dan suskun siyasetçilere: Memleket sizin yüzünüzden batacak, çıkın da konuşun

Kuytul'dan suskun siyasetçilere: Memleket sizin yüzünüzden batacak, çıkın da konuşun

Beyin ameliyatı sırasında zeytin dolması yaptı

Beyin ameliyatı sırasında zeytin dolması yaptı

Bir köle tüccarının heykeli daha söküldü

Bir köle tüccarının heykeli daha söküldü

ABD Polisinden bir tepki çeken hareket daha

ABD Polisinden bir tepki çeken hareket daha

Ahmet Taşgetiren’in çaresizliği: Youtube’da üç maymun

Ahmet Taşgetiren’in çaresizliği: Youtube’da üç maymun

İkinci George Floyd vakası!

İkinci George Floyd vakası!

Seattle'da göstericilere araçla çarptı... Ateş açtı ve kaçtı!

Seattle'da göstericilere araçla çarptı... Ateş açtı ve kaçtı!

Bizi vurmayı mı geldiniz?

Bizi vurmayı mı geldiniz?

Havuzcular canlı yayında halk röportajına çıkarsa: Millet bunaldı artık!

Havuzcular canlı yayında halk röportajına çıkarsa: Millet bunaldı artık!

Washington DC ünlü anıta yıldırım düştü

Washington DC ünlü anıta yıldırım düştü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:19:14