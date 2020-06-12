300 yıl sonra bir ilk!

Koronavirüs'ün etkisini kontrol altına almak için işletmelerin kapatıldığı ve çalışanların karantinada kaldığı nisanda yüzde 20,4 daralan İngiltere'de işsizlik artıyor.





Mart ayında görülen yüzde 5.8'lik küçülmeyi takip eden sert daralma, resesyondan hayatta kalmaya çalışan sektörlere yönelik tedbirlerin gevşetilmesine dair baskıyı artıracak.





İngiltere ekonomisi yılın ilk üç aylık döneminde yüzde 10,4 daraldı. Veriler Başbakan Boris Johnson için hassas bir döneme denk geldi. Johnson yönetimi, salgının başından beri kritik hatalar yaptığı gerekçesiyle siyasilerin ve bilim adamlarının açık eleştirilerine hedef olmuştu.





300 YILDAN BERİ BİR İLK!





Avrupa'da en yüksek can kaybını kaydeden İngiltere, aynı zamanda en ağır ekonomik faturayı ödedi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), ülkenin 2020'de gelişmiş dünyanın en sert resesyonlarından biriyle karşı karşıya olduğu ikazında bulunmuştu.





İngiltere ekonomisi 300 yıldan fazla bir sürenin en sert küçülmesini yaşadı.