Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 47 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1.542 yeni teşhis konduğunu açıkladı.





Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 786'ya, toplam vak'a sayısı da 138 bin 657'ye yükseldi.





Koca, şahsi Twitter hesabında şu ifadelere yer verdi: "Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik. Tedbirlere ısrarla uyarak!"





"Mücadelemizi ciddiyetle, hiç gevşetmeden sürdürelim." diyen Koca, "İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vak'a sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha fedakârlığa değmez mi?" çağrısında bulundu.