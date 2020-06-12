Samanyolu Haber /Ekonomi / Sanayi çöktü! /12 Haziran 2020 13:06

Sanayi çöktü!

Yeni tip Koronavirüs salgını sanayide çarkları durdurdu. Talebin düşmesi ve karantina tedbirlerinin etkisi ile sanayi üretimi nisanda yüzde 30,4 azaldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 31,4 azaldı. 

Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 33,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 14,9 küçüldü.

Koronavirüs salgını üretimi vurdu. Sanayi üretimi nisanda yüzde 30,4 azaldı.  

Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 13, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 32,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 12,4 daraldı.
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