Samanyolu Haber /Gündem / LC Waikiki ikinci el elbise satışına başladı /10 Şubat 2022 23:30

LC Waikiki ikinci el elbise satışına başladı

Türkiye'nin en büyük mağaza zincirlerinden LC Waikiki, online satış platformunda ikinci el ürün satışına başladıktan bir süre sonra ürünleri siteden kaldırdı.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Türkiye'nin en büyük mağaza zincirlerinden LC Waikiki, online satış platformunda ikinci el ürün satışına başladıktan bir süre sonra ürünleri siteden kaldırdı.

Türk hazır giyim markası LC Waikiki, internet üzerinden 2'inci el ürün satışı başlattı. Firma ilerleyen saatlerde ise uygulamanın bir test çalışması olduğunu açıklayarak, ürünleri siteden kaldırdı.

LCW Home ile ev tekstili ve LCW Dream ile iç giyim alanında mağazalaşan firma giyim alanında online uygulamada 2'nci el ürün satışı yapmaya başlamasının ardından şirkete sosyal medyadan tepki gelmişti.


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