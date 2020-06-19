Samanyolu Haber /Ekonomi / LC Waikiki'nin kurucusu hayatını kaybetti /19 Haziran 2020 11:20

LC Waikiki'nin kurucusu hayatını kaybetti

Hazır giyim devi LC Waikiki'nin acı günü. Şirketin kurucusu Vahap Küçük tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Yaklaşık 2 haftadır rahatsızlığı sebebiyle İstanbul'da bulunan Vahap Küçük tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Elmalı Mahallesi'nde doğan Küçük çok sayıda öğrenciye burs vererek eğitimlerine katkıda bulunmuştu. 

78 yaşında hayatını kaybeden Küçük, hazır giyim firmalarından LC Waikiki'nin ortaklarından biriydi.
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Vahap Küçük, 2014'den bu yana Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) Doğanşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu. Küçük, evli ve 9 çocuk babasıydı. 

Küçük'ün kendisi ile aynı ismi taşıyan Vahap Küçük, LC Waikiki yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor. 
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