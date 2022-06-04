Le Point’ten Erdoğan’a sert kapak: Şeytani!

Türkiye siyaseti ile ilgili yaptığı haberlerle dikkat çeken Fransız Le Point dergisi bugün yayınlanan haftalık sayısına yine sert bir kapakla çıktı. Erdoğan ve Putin’in yan yana çekilmiş fotoğrafı üzerine “Şeytaniler” başlığı atan Le Point, Erdoğan’ın Putin tarafından Batı’yı bölmek için nasıl kullanıldığını anlatıyor.







Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırıda sonra Erdoğan’ın takındığı tavır tepki çekerken Putin ile olan yakın ilişkisi de daha fazla göze batıyor. Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğini veto etmesinin yanı sıra Rusya’ya yaptırım uygulamayı reddeden Erdoğan’a “Putin’in NATO içerisindeki ajanı” yakıştırması son zamanlarda Batı medyasında sıkça yer alıyor. Bunun son örneği ise Le Point dergisi oldu.













Guillaume Perrier’nin kaleme aldığı makalede Zelenskiy’in Erdoğan’a olan tepkisine de yer veriliyor. Türkiye Ukrayna’ya savaşta önemli bir rol oynayan Bayraktar TB2 dronlarından sağlamasına rağmen Erdoğan’ın Rusya’ya karşı yumuşak tutumu Zelenskiy’i bezdirmiş durumda. Bir Yunan televizyonuna verdiği röportajda Erdoğan’ın ikircikli tavrını eleştirerek, “Bu problemi bu şekilde ele alamazsınız, bu iki yüzlülük, adil değil. Bir karar verilmek zorunda. Gerçekten yana mısınız, değil misiniz?” dedi.





Makalede İyi Parti milletvekili ve eski Moskova Büyükelçisi Aydın Adnan Sezgin’in görüşlerine de yer veriliyor. Sezgin, “Erdoğan otoriterleştikçe Putin onu daha çok seviyor” derken, Putin’in Türkiye’yi NATO’dan ve AB’den koparmak için belli başlı konularda Erdoğan ile anlaşmaya gittiğini ifade ediyor.