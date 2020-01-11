LeBron'dan NBA tarihine geçti

Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers, yıldızlarından Anthony Davis'in sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçta önemli rakiplerinden Dallas Mavericks'i deplasmanda 129-114 mağlup ederek üst üste yedinci kez salondan galibiyetle ayrıldı. Lakers'ta LeBron James 35 sayı, 16 ribaund, 7 asist; Kyle Kuzma ise 26 sayı, 6 ribaund ve 2 asistlik performans sergiledi.







Dallas'ta ise Luka Doncic 25 sayı, 10 ribaund ve 7 asistle oynadı. Toplam isabetli şutu 12 bin 197'ye yükselen James, bu alanda 12 bin 192 isabetli şutu olan Michael Jordan'ı geride bırakarak 4. oldu. Listenin ilk 3 sırasında Kareem Abdul-Jabbar (15 bin 837), Karl Malone (13 bin 528) ve Wilt Chamberlain (12 bin 681) var.





NBA'de gecenin diğer sonuçları ise şöyle;





Los Angeles Clippers 109-100 Golden State Warriors





Washington Wizards 111-101 Atlanta Hawks





New York Knicks 111-123 New Orleans





Pelicans Brooklyn Nets 117-113 Miami Heat





Utah Jazz 109-92 Charlotte Hornets





Chicago Bulls 105-116 Indiana Pacers





Memphis Grizzlies 134-121 San Antonio Spurs





Phoenix Suns 98-94 Orlando Magic