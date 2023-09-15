Libya’da kan ağlıyor: Can kaybı 11 bini geçti, cesetler toplanamıyor

Doğu Akdeniz’de etkili olan Daniel Kasırgası’nın Libya’nın Derne kentinde sebep olduğu sel felaketinde can kaybı sadece Derne kentinde 11 bini geçti. Felakette ölenlerin sayısının 20 bini bulabileceği belirtiliyor.







11 BİN ÖLÜ, 10 BİNDEN FAZLA KAYIP VAR

Libya Kızılayı dün yaptığı açıklamada, sahil kenti Derna’da şiddetli yağışlar sonucu iki barajın yıkılmasıyla meydana gelen sel felaketinin ardından arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının 11 bin 300’e yükseldiğini belirtti. Yardım grubunun genel sekreteri Marie el-Drese Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, şehirde 10 bin 100 kişinin ise hala kayıp olduğunu bildirdi.





CESETLER TOPLANAMIYOR, SALGIN RİSKİ KAPIDA

Derna Belediye Başkanı Abdulmenam al Gaithi, hasarın boyutuna bağlı olarak kentteki ölü sayısının 20 bine ulaşabileceğini söyledi. Gaithi Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada ayrıca, enkaz altında ve suda bulunan çok sayıda ceset nedeniyle şehrin salgın hastalık riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.





Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Libya’da işleyen bir meteoroloji kurumu olsaydı can kayıplarının önlenebileceğini açıkladı. Örgütün Genel Sekreteri Petteri Taalashe Cenevre’de yaptığı açıklamada, “Eğer normal olarak çalışan bir meteoroloji servisi olsaydı, uyarılar yayınlayabilirlerdi. Acil durum yönetimi yetkilileri insanların tahliyesini gerçekleştirebilirdi ve insan kayıplarının çoğunu önleyebilirdik” dedi. İnsani yardım ihtiyacının devam ettiği ülkede afet bölgesine Türkiye’den de ekipler gönderildi ve Türkiye Derna’da sahra hastanesi açtı.







Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise, mağdurları desteklemek için acil durum fonundan 2 milyon dolar ayıracağını açıkladı. Örgüt, Dubai’deki lojistik merkezinden travma, cerrahi ve acil durum malzemeleri göndereceğini de kaydetti.





Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Göç Örgütü, Derne’de en az 30 bin kişinin evsiz kaldığını söyledi.





DERNE ŞEHRİ NEREDEYSE YOK OLDU

BBC’nin aktardığına göre Derne’de mahallelerin seller sonucu tamamen Akdeniz’e sürüklendiği yerlerde kıyıya vuran cesetler görülüyor. Görgü tanıkları, insanlar uyurken tüm evlerin ve binaların denize sürüklendiğini söyledi.





Kent sakinleri, yaklaşık 90 bin kişinin yaşadığı Derne’nin sel sularıyla ikiye bölündüğünü aktardı. Sel felaketi öncesi ve sonrasına ait uydu fotoğrafları da, şehir merkezinden geçen dar dere yatağının genişlediğini ve dere boyunca uzanan tüm binaların yok olduğunu gösteriyor. Şehrin diğer bölgelerinde de binaları moloz yığınına dönüştüren geniş çaplı hasar belirgin bir şekilde görülebiliyor.