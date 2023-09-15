Samanyolu Haber /Dünya / NASA'dan çarpıcı 'UFO' açıklaması: "İnkâr edemeyiz" /15 Eylül 2023 16:01

NASA'dan çarpıcı 'UFO' açıklaması: "İnkâr edemeyiz"

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Başkanı Bill Nelson, NASA Genel Merkezi'nde yaptığı bir konuşmada, uçan cisimlerin, uzaylı olduğuna dair bir kanıt bulamadığını belirterek "Ancak tanımlanamayan uzaylı teknolojisini inkâr edemeyiz" dedi.

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ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Başkanı Bill Nelson, NASA Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, NASA'nın, "Tanımlanamayan Anormal Fenomenler (UAP)" olarak adlandırdığı UFO'larla ilgili bir yıl süren çalışmasının bulgularını açıklamasının ardından düşüncelerini dile getirdi.

Nelson, "insanlar gibi başka bir gezegende yaşayan uzaylılar olabileceğini" söyledi.

Uçan cisimlerin, dünya dışı kökenli olduğuna dair kanıt bulamadığını belirten Nelson "Ancak tanımlanamayan uzaylı teknolojisini inkâr edemeyiz" dedi.

Nelson, "milyarlarca galaksideki milyarlarca yıldızla birlikte başka bir dünyanın da var olabileceğini" söyledi.

"UAP'lar hakkındaki konuşmayı sansasyonellikten bilime kaydırmak istiyoruz" diyen Nelson, çalışmaların "açık ve şeffaf" bir şekilde yürütüleceğine dair söz verdi.

Gazetecilerin, "ABD ya da diğer ülkelerin uzaylıları ya da uzay gemilerini saklayıp saklamadıkları" sorusuna Nelson, "Bana kanıt gösterin" yanıtını verdi
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