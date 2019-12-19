Libya, Türkiye'nin destek kararını kabul etti

Libya’ya asker göndermenin önünü açan anlaşma AB, ABD ve Rusya’nın tepkisini çekmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da yakın zamanda gelen “Libya isterse asker göndeririz” açıklamasıyla yeni bir tartışma başlarken, Türkiye’nin destek verdiği Fayez el-Sarraj hükümetinden Ankara’nın önerisine yanıt geldi.







Katar televizyonu El Cezire’ye konuşan kaynaklar, Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Ankara’yla kasım ayında yapılan anlaşma çerçevesinde, General Hafter’e karşı Türkiye’den destek almayı kabul ettiğini duyurdu.





Bu gelişmenin ardından Türkiye’nin Libya’ya asker göndermesi durumunda Ankara resmen ülkedeki iç savaşa müdahil olmuş olacak.





Türkiye, Libya’da Trablus’taki BM destekli Sarraj hükümetine destek veriyor. Ancak başta AB, ABD, Rusya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ise Trablus’a savaş açan Hafter hükümetinden yana.





Son olarak Mısır, Libya anlaşması nedeniyle harekete geçti ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) başvuruda bulunmuştu. Mısır tarafından yapılan başvuruda Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan anlaşmaların tümüyle reddedilmesi istenmişti.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya’yla yapılan askerî ve güvenlik anlaşmasına ilişkin şunları söylemişti:





“Bu mutabakat muhtırasıyla Türkiye esasında uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullandı. Libya Türkiye’yi davet ederse,elbette Türkiye’nin mutabakat gereği Libya’ya gitme hakkı doğmuş oluyor. Türkiye dışına asker gönderilmesi koşullar bakımından atılması gereken adımlarımız var. Libya’ya her türlü desteği vermeye hazırız.”