Samanyolu Haber /Dünya / Libya'da yeni 'Aylan bebek' faciası: 1'i bebek 27 mültecinin bedeni sahile vurdu /26 Aralık 2021 15:40

Libya'da yeni 'Aylan bebek' faciası: 1'i bebek 27 mültecinin bedeni sahile vurdu

Libya'da 27 mültecinin cansız bedeni sahile vurmuş olarak bulundu. Yaşamını yitirenlerin arasında bir bebek ile iki kadının da bulunduğu belirtildi.

SHABER3.COM

Libya Kızılayı Hums Şubesinden yapılan açıklamaya göre, dün gece Hums kentinin El-Allus bölgesi kıyısında, Akdeniz'i geçmeye çalışırken boğulan biri bebek 17 mültecinin cansız bedenine ulaşıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre, Kızılay ekiplerinin, bölgede yürüttükleri arama çalışmaları sırasında yakınlardaki bir plajda da ikisi kadın olmak üzere 10 cansız beden daha bulduğu, hâlâ hayatta olan 3 mültecinin ise ekiplerce hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Söz konusu 3 mültecinin verdikleri ifade doğrultusunda kıyıdaki aramaların devam ettiği aktarıldı.

Kimlikleri henüz tespit edilemeyen bedenlerin, Libya üzerinden lastik botlarla Akdeniz'e açılan Afrikalı mültecilere ait olduğu belirtiliyor.

SORUMLU ÜLKELER MÜLTECİ DRAMINI GÖRMEZDEN GELİYOR

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinde önemli noktalardan biri haline geldi.

Uluslararası Göç Örgütünden yapılan açıklamaya göre bu yıl şimdiye kadar yaklaşık 1500 mülteci, Akdeniz'de önlenebilir deniz kazalarında boğularak hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler yetkililerinin yanı sıra kitle örgütü üyeleri ve insan hakları aktivistleri, Orta Akdeniz rotası boyunca yaşanan acıların ve ölümlerin büyük bir kısmının önlenebilir olduğunun sık sık altını çiziyor.

Mültecilere yönelik "geri itme" politikası uygulanması, acil durum çağrılarına cevap verilmemesi ve kurtarma çabalarının engellenmesi nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerinin de bu mülteci ölümlerinde sorumluluğu bulunduğuna dikkati çekiliyor. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Libya'da yeni 'Aylan bebek' faciası: 1'i bebek 27 mültecinin... Sonraki Haber >>

Alaeddin Yavaşça

Alaeddin Yavaşça

Yapılan en büyük uzay teleskobu fırlatıldı

Yapılan en büyük uzay teleskobu fırlatıldı

Biden'a canlı yayında telefon şoku

Biden'a canlı yayında telefon şoku

Sadık Köpek, 2021'in en çok izlenen videolardan biri oldu

Sadık Köpek, 2021'in en çok izlenen videolardan biri oldu

Yandaş televizyoncu, devletin kurduğu tuzağı tane tane anlattı: Enayiler!

Yandaş televizyoncu, devletin kurduğu tuzağı tane tane anlattı: Enayiler!

Tanıklar Aranıyor

Tanıklar Aranıyor

Katar ve ABD Kıbrıs açıklarında sondaja başladı

Katar ve ABD Kıbrıs açıklarında sondaja başladı

Putin: Merkez Bankası'nın işine karışırsam sonumuz Türkiye gibi olur

Putin: Merkez Bankası'nın işine karışırsam sonumuz Türkiye gibi olur

Maliiye Bakanlığı'nda o gece neler yaşandı?

Maliiye Bakanlığı'nda o gece neler yaşandı?

Bakan Nebati'nin 'Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır' sözleri halka soruldu

Bakan Nebati'nin 'Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır' sözleri halka soruldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:23:03