Libya'da yeni 'Aylan bebek' faciası: 1'i bebek 27 mültecinin bedeni sahile vurdu

Libya Kızılayı Hums Şubesinden yapılan açıklamaya göre, dün gece Hums kentinin El-Allus bölgesi kıyısında, Akdeniz'i geçmeye çalışırken boğulan biri bebek 17 mültecinin cansız bedenine ulaşıldı.







Evrensel'de yer alan habere göre, Kızılay ekiplerinin, bölgede yürüttükleri arama çalışmaları sırasında yakınlardaki bir plajda da ikisi kadın olmak üzere 10 cansız beden daha bulduğu, hâlâ hayatta olan 3 mültecinin ise ekiplerce hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.





Söz konusu 3 mültecinin verdikleri ifade doğrultusunda kıyıdaki aramaların devam ettiği aktarıldı.





Kimlikleri henüz tespit edilemeyen bedenlerin, Libya üzerinden lastik botlarla Akdeniz'e açılan Afrikalı mültecilere ait olduğu belirtiliyor.





SORUMLU ÜLKELER MÜLTECİ DRAMINI GÖRMEZDEN GELİYOR





Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinde önemli noktalardan biri haline geldi.





Uluslararası Göç Örgütünden yapılan açıklamaya göre bu yıl şimdiye kadar yaklaşık 1500 mülteci, Akdeniz'de önlenebilir deniz kazalarında boğularak hayatını kaybetti.







Birleşmiş Milletler yetkililerinin yanı sıra kitle örgütü üyeleri ve insan hakları aktivistleri, Orta Akdeniz rotası boyunca yaşanan acıların ve ölümlerin büyük bir kısmının önlenebilir olduğunun sık sık altını çiziyor.





Mültecilere yönelik "geri itme" politikası uygulanması, acil durum çağrılarına cevap verilmemesi ve kurtarma çabalarının engellenmesi nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerinin de bu mülteci ölümlerinde sorumluluğu bulunduğuna dikkati çekiliyor.