Kameralar o an kayıttaydı ve...

Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) üyesi ülkelerin liderleri, ittifakın 70’inci yıldönümü için İngiltere’nin başşehri Londra’da düzenlenen zirve vesilesiyle Büyük Britanya Kraliçesi 2'nci Elizabeth tarafından Buckingham Sarayı’nda düzenlenen resepsiyona katıldı.





Resepsiyonda dört ülkenin liderleri, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın dedikodusunu yaparken kameralara yakalandı.





KAMERALARIN KAYITTA OLDUĞUNU UNUTAN LİDERLER...





Kanada merkezli Canadian Broadcasting Corporation tarafından yayımlanan videoda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kanada Başbakanı Trudeau ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte videonun çekildiğinin farkında olmadan sohbet ederken görülüyor.





Bu sırada yanlarında İngiltere prenseslerinden Anne da bulunuyor. Görüntülerde Johnson Trudeau’ya “Bu yüzden mi geç kaldın?” diye soruyor.





"EKİBİNDEKİ HERKESİN AĞZI AÇIK KALDI!"





Kanada Başbakanı, “Çünkü 40 dakikalık basın toplantıları düzenliyor.” cevabını veriyor. Liderlerin sohbeti bu noktada tam olarak duyulmazken, Trudeau’nun “Ekibindeki herkesin ağzı açık kaldı.” sözleri anlaşılıyor.





Liderler isim vermeden konuşsa da sözü edilen kişinin ABD Başkanı Donald Trump olduğu anlaşılıyor.





Trump bu sohbetin yapılmasından önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, akabinde Macron ile ortak basın toplantısı düzenlemişti.





ABD Başkanı, NATO harcamalarından Kuzey Kore’ye ve hakkındaki azil soruşturmasına uzanan çok sayıda konuda gazetecilerden de soru almıştı.





LİDERLER ZİRVESİ BAŞLADI: GÜNDEMDE S-400 VE YPG VAR





NATO’nun bugün resmen başlayan zirvesinin gündeminde Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna düzenlediği askeri harekât, Macron’un "NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti" açıklaması, IŞİD militanları, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almaya devam etmesi ve ABD’nin gümrük vergisi planları var.





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı zirvede, Türkiye’nin Baltık ülkeleri ile Polonya’nın Rusya’ya karşı savunmasını öngören planı onaylamak için öne sürdüğü "YPG'nin terör örgütü olarak tanınması" şartı da müzakere edilecek.



