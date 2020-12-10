Avrupa'da Liderler Türkiye’ye yönelik yaptırımlarda anlaştı

Türkiye'ye yaptırımların görüşüleceği Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde hazırlanan taslak metinde, Türkiye'de kişilere yönelik yeni yaptırımlar üzerinde anlaşma sağlanırken, yaptırımlarla ilgili daha sert adımların Mart ayına erteleneceği görüldü.





Reuters'ın paylaştığı taslak metin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri üzerine AB'nin görüştüğü yaptırımlar konusunda varılan anlaşmayı gösterdi. Metne göre, Avrupa liderler kişilere yönelik yaptırımlarla ilgili anlaşma sağladı. Öte yandan daha fazla adım atılması için Mart ayının beklenmesine karar verildi.







Metne göre liderler, AB yetkililerinden “Türkiye’nin Akdeniz’in doğusundaki izinsiz sondaj faaliyetleri göz önüne alarak … listelere ekler yapmalarını” isteyecek.

