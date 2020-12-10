Afgan gazeteci Malala Maiwand arabasında öldürüldü





Celalabad kentinde bu sabah düzenlenen saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.







Vilayet Valiliği sözcüsü Ayetullah Hociyani, Enikass Televizyonu ve Radyosu'nda haber spikerliği yapan ve bir tartışma programı sunan Maiwand'a ateş açan saldırganların kaçtığını söyledi.





Bir sivil toplum aktivisti olan Maiwand, daha önce ülkede kadın gazeteci olmanın zorluklarını dile getirmişti.





Ülkede son dönemde bazı gazeteci, aktivist ve siyasetçiler benzer saldırılara hedef oldu.



