Samanyolu Haber /Spor / Lionel Messi’den bir rekor daha /21 Şubat 2021 19:24

Lionel Messi’den bir rekor daha

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, Barcelona’nın Cadiz ile sahasında oynadığı mücadelede görev aldı. Messi, 506. müsabakasına çıkarak kulüp tarihinde ligde en fazla maça çıkan futbolcu oldu.

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La Liga’nın 24. haftasında Barcelona ile Cadiz, Camp Nou’da karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 32. dakikada Lionel Messi’nin penaltıdan attığı golle 1-0 önde kapadı. Cadiz, 89. dakikada Alex ile penaltıdan bulduğu golle eşitliği yakaladı ve maç 1-1 sona erdi. Ligde 7 maç sonra puan kaybeden ve zirve yolunda yara alan Barca puanını 47’ye, Cadiz de 25'e çıkardı. 

HERNANDEZ’İ GERİDE BIRAKTI

Barcelona’nın Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi, Cadiz mücadelesinde görev aldı ve kulüp tarihinde ligde en fazla maça çıkan oyuncu rekorunu kırdı. 33 yaşındaki futbolcu 506. müsabakasında sahada yer alarak, kulüp efsanelerinden Xavi Hernandez’i geride bıraktı. 

460 GOL

Messi geride kalan 560 karşılaşmada 460 gol, 186 asist ile oynadı. Bu sezon ise 30 resmi maçta 21 defa rakip fileleri havalandırdı.
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