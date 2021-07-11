Samanyolu Haber /Gündem / Livaneli 'dört harfli' tabire tepki gösterdi, havuzcular ve Perinçekçiler çıldırdı /11 Temmuz 2021 15:53

Livaneli 'dört harfli' tabire tepki gösterdi, havuzcular ve Perinçekçiler çıldırdı

Halk TV’de Şirin Payzın’ın sunduğu “Sözüm var” programına konuk olan sanatçı Zülfü Livaneli, ‘F... tabirini kimse ağzıma takamaz.’ dedi.

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Duvar gazetesine verdiği söyleşide dile getirdiği, “Ecevit, Fethullah Gülen teşkilatıyla yan yana geldi, onlara kontenjan verdi, her türlü olanağı sundu. Cemaati devlete ilk yerleştiren Erdoğan değil, Bülent Ecevit’tir.” sözlerinin eleştirildiği yayına bağlanan Livaneli, ‘F...’ yaftasına tepki gösterdi.
 
Ecevit ile ilgili sözlerine açıklık getiren Zülfü Livaneli, konuşmasına parantez açarak şunları söyledi: “Benim Baykal’la Ecevit’le diğerleriyle bir sorunum yok ama bu Fethullah Gülen meselesinde, F... tabirini kimse ağzıma takamaz. Bu Gülen hareketinin kiminle ilişkili olduğunu kimin kime şefaat ettiğini gazeteciler lütfen araştırın. Ön yargıyla hareket etmesin kimse…” dedi

Zülfü Livaneli bu açıklamasından sonra Perinçek ve AKP medyasının hedefi haline geldi. Havuz medyasıyla birlikte Perinçek'in yayın organı Livaneli'yi hedef aldı. Hatta Perinçekçiler bugünkü manşetini buna ayırdı.
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