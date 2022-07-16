Samanyolu Haber /Gündem / Liz Truss, Başbakan olursa Ruanda gibi Türkiye'ye de göçmen göndermek istediğini söyledi /16 Temmuz 2022 15:57

Liz Truss, Başbakan olursa Ruanda gibi Türkiye'ye de göçmen göndermek istediğini söyledi

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği için aday olan Dışişleri Bakanı Lis Truss, çok tartışılan göçmenleri Ruanda'ya gönderme planına Türkiye'yi de katmak istediğini söyledi. Truss, milletvekillerine eğer Başbakan olursa iki ülke arasında müzakerelere başlayacağını aktardı.

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İngiltere’de, Başbakan Boris Johnson’ın yerine gelmek için yarışan adaylar arasında öne çıkan isimlerden biri olan Liz Truss’ın, Ruanda planına Türkiye’nin de katılmasını isteyeceği öğrenildi.

The Times’ta yer alan habere göre, Liz Truss, başbakan olursa göçmenleri sınırdışı etmek için hazırlanan Ruanda planına Türkiye gibi ülkeleri de eklemeye çalışacak.


Dışişleri bakanı, özel olarak milletvekillerine, Truss’ın Kanal göçmen kriziyle mücadele etmek amacıyla Ruanda ile yapılan anlaşmanın benzerini yapmak istediğini söyledi. Buna göre Truss, geçici koruma statüsündeki yaklaşık dört milyon Suriyeli ile dünyadaki en büyük mülteci nüfusuna sahip olmasına rağmen Türkiye ile müzakereleri başlatmak istediğini ekledi.

Truss'a yakın bir kaynak, Türkiye'nin "Liz'in potansiyel olarak bakacağı türden bir ülke" olduğunu söyledi. Kaynak, “Türklerin buna hazır olup olmadığı başka bir soru” diye ekledi.

Muhafazakar Milletvekili Christopher Chope, Truss'ın geçtiğimiz günlerde kendisine Türkiye ve İspanya'yı da içeren diğer ülkelerle benzer anlaşmalar yapmayı planladığını söylediğini aktardı.

Seçim kampanyası ekibi İspanya ile bir anlaşma imzalama olasılığını reddetti, ancak Türkiye gerçekçi bir olasılık olarak gösterildi. Truss'un rakibi ticaret bakanı Penny Mordaunt, The Times'a Ruanda politikasını sürdüreceğini, ancak bunun yasadışı göçle mücadeleye yönelik dört maddelik bir planın parçası olacağını söyledi.

RUANDA PLANI NEDİR?

İngiltere'de yasa dışı olarak bulunan göçmen ve sığınmacıları Ruanda'ya göndermek için 14 Nisan'da iki ülke arasında Göç ve Ekonomik Kalkınma Ortaklığı Anlaşması imzalanmıştı. Plana muhalefetin yanı sıra sivil toplum kuruluşları tepki göstermişti.

13 Haziran'da Temyiz Mahkemesi, yargıçlar, göçmen ve sığınmacıları Ruanda'ya götürecek ilk uçuşun yapılabileceğine hükmetmişti. Bireysel başvuruları da reddedilen sığınmacıların avukatları, uçağın kalkmasına saatler kala AİHM'e başvuru yapmıştı.
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