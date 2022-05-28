Samanyolu Haber /Gündem / Londra'daki Tottenham Turks çetesinin firari lideri Moldova'da yakalandı /28 Mayıs 2022 18:38

Londra'daki Tottenham Turks çetesinin firari lideri Moldova'da yakalandı

Londra'nın kuzeyindeki Tottenham Turks adlı bir çetenin lideri olduğu belirtilen ve 2019'da Türkiye'de tutuklu bulunduğu cezaevinden kaçan İzzet Eren, Moldova'da yakalandı.

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Londra polis teşkilatı Met'ten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Eren'in 26 Mayıs günü yakalandığı belirtildi.

Türkiye vatandaşı olan Eren, 2015'te İngiltere'de silahlı suçlardan ötürü 21 yıl hapis cezası almış ve Ağustos 2019'da Türkiye'de bir cezaevine sevk edilmişti.

Ancak Eren Türkiye'deki cezaevine gönderilmesinden bir ay sonra buradan kaçtı. Londra polisinin açıklamasında Eren'in Türkiye'de hangi cezaevinden kaçtığı belirtilmedi.

Polis şefi Fiona Mallen Eren'in Moldova'nın başkenti Chi?inau'dan İngiltere'ye iadesi için işlemlerin sürdüğünü belirtti.

Mallen "Bu olayda Eren'i bulmak için çok kapsamlı bir araştırma yürütüldü" dedi.

Eren 2015'te Londra'nın kuzeyindeki Stamford Hill'de dolu bir tabanca ve makineli tüfekle bir saldırı gerçekleştirmek üzereyken yakalanmıştı.

Cezaevine gönderilmesinin ardından, mahkemeye götürülürken Eren polis aracından kaçmaya çalışmış ancak başarısız olmuştu.

Eren 2015'te yakalanmadan önce de uyuşturucu ticareti ile ilgili suçlardan hüküm giymiş ve İngiltere'den sınır dışı edilmişti. Ancak Eren'in 2015'te bu kararı ihlal ederek İngiltere'ye dönmüş olduğu anlaşılıyor.

Londra polisi Eren'in "Türk suç örgütünün üst düzey bir üyesi" olduğunu ifade etti. Eren'in Türkiye'de de cinayetten arandığı belirtildi.

Polis Tottenham Turks adlı çetenin, Londra'nın doğusundaki Hackney Turks çetesiyle kavgalı olduğunu ve 2009'dan bu yana iki çete arasında çok sayıda silahlı saldırı ve cinayet olayı yaşandığını aktardı.
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