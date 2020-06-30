Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi George Flyod'un öldürülmesi dünyada ırkçılık ile mücadeleyi farklı bir boyuta taşıdı.



Fransız kozmetik şirketi L'Oreal, ırkçılık karşıtı eylemlerin yayılmasıyla birlikte pazarladığı ürünlerinde "beyazlatıcı" ifadesini kullanmayı bıraktığını açıkladı.







L'Oreal grubu konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Beyaz/beyazlatıcı, renk açtırıcı, hafif/hafifletici ifadelerini çıkarma kararı aldığını" duyurdu. L'Oreal'in bu kararı, bir diğer kozmetik firması Unilever'in açıklamasının ardından geldi.





Perşembe günü Unilever'in Bangladeş ve Hindistan kolları renk açıcı ürünlerinin ismini değiştirme kararı almıştı.





L'Oreal ile birlikte birçok kozmetik şirketi "Siyahların Hayatı Önemlidir" (Black Lives Matter) eylemleri sırasında renk açıcı ürünleri sebebiyle eleştirilmişti.





2009 yılında ünlü Fransız şirket Hintli aktris Freida Pinto reklam yüzü olma konusunda sözleşme imzalamışt. Ülkesinde büyük eleştiri olan Hinti Yıldız "L'Oréal dahil tüm markaların Hindistan'da sattıkları cilt aydınlatıcı bir ürün yelpazesi var ve onları bir mavna kutbu ile dokunmayacağımı sözleşmemde belirttim." demişti



