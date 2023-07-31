Lübnan'daki Filistin kampında çatışma: 9 ölü

Ayn el Hilve mülteci kampındaki çatışmada Batı Şeria'daki Filistin Özerk Yönetimi'ne hakim olan El Fetih ile İslamcı bazı gruplar karşı karşıya geldi.



Çatışmada ölenler arasında bir El Fetih komutanının da bulunduğu, hareket tarafından doğrulandı.



Birleşmiş Milletler verilerine göre 63 bini aşkın kayıtlı nüfusuyla Lübnan'daki en büyük mülteci kampı olan Ayn el Hilve kampı, 1948 savaşı sırasında kurulmuştu.



Bazı uzmanlar, kampın nüfusunun resmi kayıtlarda görüldüğünden çok yüksek olduğunu tahmin ediyor.



Güneydeki Sayda kenti yakınlarındaki kampta, Lübnan güvenlik güçlerinin müdahale yetkisi yok.



Kampın güvenliğini sağlama yetkisi burada yerleşik farklı Filistin hareketlerine ait ama bu gruplar arasında sık sık şiddete varan anlaşmazlıklar yaşanıyor.



Son olay da, Fransız haber ajansı AFP'nin kampta yaşayan adı verilmeyen bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Cumartesi günü İslamcı bir gruba mensup bir Filistinlinin öldürülmesi ile patlak verdi.



Gerginlik Pazar günü boyunca da sürdü ve çatışmalarda El Fetih komutanı Eşref el Armuçi ve yardımcıları da dahil çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.



Pazar geç saatlerde bir ateşkes anlaşması sağlandıysa da gece boyunca yer yer çatışmalar devam etti.



Pazartesi sabahı AFP'nin haberine göre çatışmalarda otomatik silahlar ve tanksavar ateşi kullanıldı.



Onlarca kamp sakini evlerini bırakıp kaçmak zorunda kaldı.



Ateşkes sağlamak için müzakereler halen sürüyor.



El Fetih, Lübnan'daki Filistin kamplarında "güvenlik ve istikrarı" hedef alan "affedilemez ve alçakça suçlar" diye nitelediği olayları kınayan bir açıklama yaptı.



Batı Şeria'daki Filistin Devlet Başkanlığı da çatışmaları kınadı ve kampların güvenliğinin "kırmızı çizgileri" olduğunu bildirdi.



Lübnan ordusu, çatışmalar sırasında, ölen 9 kişinin yanında bazı Lübnan askerlerinin de yaralandığını bildirdi.



Birleşmiş Milletler Filistinli mülteciler örgütü UNRWA başkanı Dorothee Kraus, kamptaki bütün faaliyetlerini askıya aldıklarını açıkladı ve bütün silahlı grupları, sivillerin güvenliğini güvence altına almaya ve BM tesislerinin dokunulmazlığına saygı göstermeye çağırdı.



Lübnan'da BM tarafından kayıt altına alınan toplam 479 bin Filistinli mülteci yaşıyor. BM bunların yarısını barındıran 12 mülteci kampında yaşam koşullarının çok kötü olduğunu da söylüyor.