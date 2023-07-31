ABD firmalarının Ukrayna savaşındaki rolü ne ?

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Avrupa’nın en önemli tarım ülkelerinden biri olan Ukrayna’da, ABD firmalarının eskiden beri bu sektörde güçlü çalıştığı biliniyor. Fakat yeni yapılan araştırmalar ABD merkezli firmaların savaş döneminde de aktivitelerini artırdıkları ortaya çıktı.





Rusya ve Ukrayna arasında sürmekte olan çatışmalar sebebiyle Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar ülkeleri küresel bir gıda krizine karşı uyarıyor ve gıda üretimlerini artırma konusunda çağrılarda bulunuyor.





Australian National Review isimli bir internet sitesinde yayımlanan ve "Üç Büyük Amerikan Çokuluslu Şirketinin Ukrayna'dan 17 Milyon Hektarlık Tarım Arazisi Satın Aldığını" iddia eden bir makale yayınlandı.





Son zamanlarda sosyal medyada da gündeme gelmeye başlayan bu iddialar üç Amerikan holdingi Monsanto, DuPont ve Cargill'e sattığını ve bunun "Ukrayna savaşının gerçek nedeni" olduğunu yazıyor.





Novoye Vremya dergisinin haberine göre ise Ukrayna’da en fazla ihracat yapan tarım şirketleri yine Amerikan firmalarından oluşuyor.

2.5 milyar dolar hacimli Kernel ile 1.2 milyar dolar hacimli ADM firması bunlardan bazıları





Enerji ve metalurji sektöründe ABD firmaları





Yine aynı kaynaklardaki iddialara göre,

ülkenin elektrik ve madencilik üretimi yapan en büyük enerji şirketleri DTEK ve Metinvest Holding LLC'nin (uluslararası bir madencilik ve metalürji grubu) güçlendiği söyleniyor. Bu alanlarda çok sayıda hissenin Amerikan yatırım şirketi "BlackRock" (merkezi New York'ta bulunan, toplam varlıkları 8,5 trilyon ABD dolarından fazla) tarafından satın alındığı yazıyor.





Ukraynalı güvenlik yetkililerine göre bu durum, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya askeri-teknik desteğini yoğunlaştırması için elverişli koşullar yaratıyor ve Amerikalıların yeni edindikleri varlıklarını koruması için yasal ve pratik bir temel oluşturuyor. Bu haberlerin arka planında ise ABD'den özel firmaların yönlendirilmesi ile paralı askerlerin ve askeri şirketlerden uzmanların sayısında haliyle artış bekleniyor.