Samanyolu Haber /Gündem / Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor; 6 gün sürecek /31 Temmuz 2023 20:24

Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor; 6 gün sürecek

Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere de bırakan eyyam-ı bahurun Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde etkisini göstermesi bekleniyor.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için 'yüksek sıcaklık' uyarısı yapıp, tedbirli olunması yönünde çağrı yaptı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; Yarından itibaren 6 Ağustos'a kadar bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği, sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-8 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi.

Sıcaklıkların İstanbul'da 29-34, Edirne'de 32-39, Kırklareli'de 31-37, Tekirdağ'da 27-32, Kocaeli'de 32-38, Sakarya’da 31-37, Yalova’da 28-34 derece civarında seyredeceği belirtildi.

Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık nedeniyle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına denk geliyor.

SICAKLIK REKORLARI KIRILMIŞTI

Sıcak ve bunaltıcı hava geçtiğimiz hafta da yurdu etkisi altına almıştı ve başta İstanbul olmak üzere Marmara'da sıcaklıklar 43 dereceye kadar yükselmişti.
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