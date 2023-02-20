Samanyolu Haber /Gündem / Lukaşenko Belarus üzerinden yeni cephe açılmasını reddetti /20 Şubat 2023 18:34

Lukaşenko Belarus üzerinden yeni cephe açılmasını reddetti

Rusya’nın Bahar başlangıcında Ukrayna savaşı için Belarus üzerinden yeni bir cephe açma planına ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko’nun, Putin’in Belarus üzerinden saldırısını desteklemeyi reddettiği belirtildi.

Lukaşenko ve Putin arasında geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmede Belarus liderinin Rus kuvvetlerinin kendi ülkesinin topraklarından yeni bir taarruzu desteklemeyi reddettiği bildirildi.

Rus basınına yansıyan haberlerde daha önce Belarus topraklarında konuşlandırılmış büyük Rus kuvvetlerinin Ukrayna’ya Belarus üzerinden yeni bir saldırı düzenlemeye çalışabileceği ve böylece Ukrayna'nın bir bölümünü Batılı silahların tedarikinden kesebileceği varsayılmıştı.

Ancak basında çıkan yeni haberlere göre Lukaşenko, Rusya'nın Belarus üzerinden saldırısını desteklemeyi reddetti. Bu iddialarla alakalı henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Daha önce gazetecilere konuşan Lukaşenka, Belarus'un Ukrayna ile silahlı bir çatışmaya girmeyi planlamadığını söylemişti.
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