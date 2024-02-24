Lula İsrail’e yönelik eleştirilerini sürdürüyor: İsrail'in yaptığı soykırım onurumdan vazgeçmeyeceğim

Euronews'te yer alan habere göre Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, İsrail'in Gazze saldırılarını 'Nazi Holokost'uyla karşılaştıran yorumunu geri çekmesi talebine 'onurumdan vazgeçmeyeceğim' diye yanıtlayarak Tel Aviv yönetiminin Filistinlilere karşı soykırım yaptığını söyledi.



Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da gerçekleşen Afrika Birliği zirvesinde İsrail’in Gazze’deki saldırılarını Adolf Hitler’in yaptıklarına benzetmesinin ardından iki ülke arasında başlayan gerginlik sürüyor.



Gazze Şeridi'nde Filistin halkının başına gelenlerin bir benzerinin tarihin hiçbir anında yaşanmadığını savunan Lula, “Aslında, Hitler Yahudileri öldürmeye karar verdiğinde yaşandı” dedi.



Bu açıklamanın ardından İsrail, Lula'yı istenmeyen adam ilan etti ve Brezilya büyükelçisini çağırarak özür talep etti. Lula ise istişarelerde bulunmak üzere Brezilya'nın İsrail büyükelçisini geri çağırdı.



"İsrail'in yaptığı savaş değil, soykırım"



Diplomatik gerginlik sürerken Brezilyalı lider sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Lula, İsrail'in Gazze saldırılarını Nazi Holokost'uyla karşılaştıran yorumlarını geri çekmesi yönündeki çağrıya açık bir gönderme yaparak, "yalancılık için onurundan" vazgeçmeyeceğini yazdı. Lula iletisinde şu ifadeleri kullandı:



"Nasıl ki cezaevindeyken, hapisten çıkmak için hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğimi ve özgürlüğümü haysiyetime değişmeyeceğimi söyledim; yalancılık için onurumdan vazgeçmeyeceğim. Özgür ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasından yanayım. Bu Filistin Devleti, İsrail Devleti ile uyum içinde yaşasın. İsrail hükümetinin yaptığı savaş değil soykırımdır. Çocuklar ve kadınlar katlediliyor"



İsrail ise Filistinlileri değil Hamas'ın hedef alındığını söyleyerek 'soykırım' suçlamalarına karşı çıkıyor.



İsrail'in Gazze Şeridi'nin hedef alan ağır saldırılarında şimdiye kadar 29 bin 606 Filistinli öldürülürken yaklaşık 70 bin kişi de yaralandı.