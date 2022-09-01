Samanyolu Haber /Gündem / "Lütfen iznimizi hemen imzalayın" /01 Eylül 2022 21:27

"Lütfen iznimizi hemen imzalayın"

‘Finans Şehir’in ulaşım sorununu büyük oranda çözmesi beklenen Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı konusunda açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye “Lütfen iznimizi hemen imzalayın” diye seslendi.

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İstanbul'un ekonomi merkezi olması planlanan 'Finans Şehir' projesinin ulaşım sorunu konusuna değinen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ‘Finans Şehir’in ulaşım sorununu büyük oranda çözmesi beklenen Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye “Lütfen iznimizi hemen imzalayın” diye seslendiği belirtildi.

diken.com.tr'de yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Finans Şehir’in ulaşım sorununu büyük oranda çözecek Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı için Avrupa Kalkınma Bankası’ndan aldıkları 75 milyon avroluk krediye onay vermeyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye “Lütfen iznimizi hemen imzalayın” diye seslendi.

İmamoğlu, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattının Göztepe İstasyonu’nda ‘Finans Şehir’ konulu toplantıya katıldı. Finans Şehir’de 100 binin üzerinde çalışanın olacağının öngörüldüğünü belirten İmamoğlu, bölgenin günlük trafiğinin çok yoğun olmasını beklediklerini kaydetti.

Finans Şehir bünyesinde Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi kamu kurumları olacak.
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