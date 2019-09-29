Samanyolu Haber /Gündem / M.Fethullah Gülen Hocaefendi Mısır Televizyonuna konuştu /29 Eylül 2019 20:24

M.Fethullah Gülen Hocaefendi Mısır Televizyonuna konuştu

"Erdoğan’ın terörle, darbeyle suçladığı insanın yaşadığı mütevazı hayat, ona en büyük cevaptır. Burada silah yok, örgüt yok. Burada kitap var, maneviyat var, tevazu var.”

SHABER3.COM

Mısır’ın Uluslararası yayın yapan televizyon kuruluşu TEN TV, M.Fethullah Gülen Hocaefendi ile röportaj yaptı.

Dün akşam yayınlanan röportaj, Mısırın önemli Televizyoncuları arasında yer alan Doktor Neşet ed-Dihi tarafından gerçekleştirildi.Dıhi Hocaefendi’nin yaşadığı Amerika’nın Pensilvanya eyaletinde bulunan kampı ziyaret etti.Kampın girişinden başlayarak her köşesini tanıttı.



Konuşurken sık sık Hocaefendi’den “üstad” ve “Allame” diye bahseden Dr.Neşet, Gülen’in yaşadığı odayı da en ince ayrıntısına kadar izleyicleriyle paylaştı ve şöyle dedi:

” Erdoğan’ın terörle, darbeyle suçladığı insanın yaşadığı mütevazı hayat, ona en büyük cevaptır. Burada silah yok, örgüt yok. Burada kitap var, maneviyat var, tevazu var. Bütün dünya bunu görsün.”



M.Fethullah Gülen Hocaefendi programda Hizmet Hareketi’nin uğradığı zulüm ve yaşanan mağduriyetleri de anlattı.

Milyonlarca kişinin izlediği yayın Arap dünyasında da büyük yankı uyandırdı.

Mısır’ın önde gelen kanaat önderleri ve akademisyenleri de programla ilgili “Çok etkilendik. Bu kadar ağır mağduriyet ve mazlumiyete maruz kalan bir insandan daha sert ve radikal söylemler beklenirdi. Ancak Hocaefendi sorumluluğunun farkında, sağduyulu, makul, soğuk kanlı ve insaflıydı. Bu olgun duruşu İslam dünyasında sergileyecek insan pek azdır” ifadeleri kullanıldı.

Programın tamamı:



Yarım saat süren röportaj sosyal medya da Arap izleyicilerden büyük beğeni aldı.

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