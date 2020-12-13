Samanyolu Haber /Gündem / Maaşları eksik yatan iPhone işçileri yöneticilerin ofisini bastı /13 Aralık 2020 10:38

Maaşları eksik yatan iPhone işçileri yöneticilerin ofisini bastı

Hindistan'ın Bangalore şehrinde Wistron Corp’un iPhone üretim tesisinde uzun süredir maaşları eksik yatan işçiler fabrikayı bastı.

Maaşları eksik yatan iPhone işçiler yöneticilerin ofisini bastı

Tayvan merkezli teknoloji devi Wistron tarafından işletilen iPhone üretim fabrikasında maaşlarını alamayan işçiler ofisi işgal etti.

"Asya'nın silikon vadisi" olarak adlandırılan Bangalore'ya yaklaşık 60 km uzaklıkta olan Narsapura'da bugün gerçekleşen olayda, gece vardiyasını tamamladıktan sonra tesisten çıkan yaklaşık 2 bin işçi, şirketin mobilyalarını ve montaj birimlerini tahrip etmeye başladı ve ardından araçları ateşe vermeye çalıştı. 

Kundaklama sırasında birkaç işçi tarafından çekilen videolarda, işçilerin üst düzey yöneticilerin ofislerine saldırdığı görüldü.

Wistron henüz olay hakkında yorum yapmasa da, basına konuşan işçiler olayın maaşların aksaması nedeniyle gerçekleştiğini söyledi.

"MAAŞLAR YARI YARIYA AZALDI"

Yerel basına konuşan işçiler, şirkete başladıkları sırada kendilerine vaat edilen miktarın ödenmemesine kızdıklarını belirtirken, The Times India'ya konuşan bir işçi, "Bir mühendislik mezununa ayda 21 bin rupi sözü verilirken, maaşı son aylarda 16 bin rupiye ve ardından 12 bin rupiye düşmüştü. Mühendislik dışı bölümlerden mezunların aylık maaşı 8 bin rupiye düşmüştü." dedi.

Başka bir işçi ise "Hesaplarımıza yatırılan maaş miktarı düşüyor ve bunu görmek sinir bozucuydu.” ifadelerini kullandı.

MESAİ ÇIKIŞINDA OFİSLERİ BASTILAR

11 Aralık Cuma gecesi işçiler mesai sırasında maaşlarını tartışmaya başladılar ve bazıları banka hesaplarında yalnızca 500 rupi kadar düşük bir ücret yatırıldığını belirtti. Basına konuşan işçiler, gece vardiyası sona erdiğinde öfkelerinin şiddete dönüştüğünü söyledi.

Wistron, 10 binden fazla kişiye istihdam sağlamayı teklif ettikten sonra eyalet hükümetinden Narasapura sanayi bölgesinde 43 dönümlük bir arazi almıştı. 

Narasapura tesisi, Apple’ın akıllı telefonu iPhone SE, Internet of Things (IOT) ürünleri ve biyo-teknoloji cihazlarını üretmek için kullanılıyor.
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