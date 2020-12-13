Samanyolu Haber /Gündem / Trump gider ayak Adalet Bakanı'nı da kovacak iddiası /13 Aralık 2020 10:49

Trump gider ayak Adalet Bakanı'nı da kovacak iddiası

Görevi bırakmaya hazırlanan Trump'ın seçimi kazanan Biden'a karşı harekete geçmeyen Adalet Bakanı Barr'ı kovmak istediği iddia ediliyor

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün Beyaz Saray'da yaptığı toplantıda Adalet Bakanı William Barr'ın kovulmasını gündeme getirdiği iddia edildi. 

CNN'in konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump'ın dün danışmanları ile yaptığı toplantıda Barr'ın, Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a karşı seçimlerden önce harekete geçmemesi nedeniyle kızgınlığını dile getirdiği aktarıldı. 

Toplantıda, Trump'ın, Barr'ı görevden almayı gündeme getirdiği ve bu konuda danışmanlarının fikrini aldığı belirtildi. 

Donald Trump, bu sabah Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda Barr'ı sert dille eleştirmişti. 

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan seçimleri kaybeden Trump, yenilgiden kısa süre sonra Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden almıştı. 
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