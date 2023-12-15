Samanyolu Haber /Dünya / Macaristan 50 milyar Euro’luk yardım paketini veto etti /15 Aralık 2023 20:13

Macaristan 50 milyar Euro’luk yardım paketini veto etti

Macaristan, Avrupa Birliği’nin Ukrayna’ya tahsis etmek istediği 50 milyar Euro’luk yardım paketini veto etti.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'ya yönelik 50 milyar avroluk uzun vadeli yardım programına ilişkin kararını veto ettiklerini, Avrupa Birliği'nin artık bu konuya ancak gelecek yıl dönebileceğini söyledi.

AB Bütçe Komiseri Johannes Hahn, önceki gün Reuters'e verdiği röportajda, Macaristan'ın bu kararı engelleme tehditlerine rağmen AB liderlerinin Ukrayna'yı desteklemek için yaklaşık 50 milyar Avro tahsis etme konusunda anlaşmaya varacaklarını söyledi. AB'nin 2027 yılına kadar bütçesini Kiev'e yönelik 33 milyar Avro kredi ve 17 milyar Avro hibe içerecek şekilde değiştireceği planlanıyor.

Gelişmenin ardından bir açıklama yapan Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise yardım kararının ocak sonuna kadar alınacağından emin olduğunu söyledi. Rutte'nin bildirdiğine göre konuyla ilgili yeni bir AB zirvesi düzenlenecek.

Öte yandan Reuters'in bildirdiğine göre Avusturya, Rusya'ya yönelik 12’inci yaptırım paketini bloke etme kararı aldı. Avusturya, blokajı kaldırmak için Ukrayna'nın Raiffeisenbank'ı "Savaşın sponsorları" listesinden çıkarmasını talep ediyor.
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